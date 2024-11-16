  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия получает кредит на 186 миллионов евро от Goldman Sachs
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия получает кредит на 186 миллионов евро от Goldman Sachs

Испания

Это для погашения задолженностей

Валенсия получает кредит на 186 миллионов евро от Goldman Sachs

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" достиг договоренности с Goldman Sachs о получении кредита в размере 186 миллионов евро. Это способ реструктуризировать свой долг, который он имел в течение двух десятилетий перед CaixaBank, а также долг, заключенный с Gedesco и Right Limited и Media, и иметь возможность завершить строительство стадиона "Ноу Месталья", которое было остановлено с 25 февраля 2009 года.

Как сообщает Marca, благодаря этому займу ликвидность "Валенсии" значительно улучшится, а также ее платежеспособность и финансовая стабильность на ближайшие годы. Самый большой заем в размере 121 млн евро "летучим мышам" предоставил фонд United States Private Placement (USPP), в состав которого входят преимущественно ведущие страховые компании и пенсионные фонды. Другой краткосрочный кредит в размере 65 млн евро предоставлен банком Goldman Sachs, который выступает непосредственно в качестве кредитора.

Напомним, что "Валенсия" с 7 очками находится на последнем месте в Ла Лиге, имея при этом две игры в запасе.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Атлетика считает, что большое количество матчей приводит к большему количеству травм среди футболистов
yellow-arrow
Экс-игрок Реала не исключает своего возвращения в королевский клуб в будущем
yellow-arrow
Два клуба заинтересованы в подписании звезды Наполи
Валенсия (Испания)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости