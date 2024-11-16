Валенсия получает кредит на 186 миллионов евро от Goldman Sachs

"Валенсия" достиг договоренности с Goldman Sachs о получении кредита в размере 186 миллионов евро. Это способ реструктуризировать свой долг, который он имел в течение двух десятилетий перед CaixaBank, а также долг, заключенный с Gedesco и Right Limited и Media, и иметь возможность завершить строительство стадиона "Ноу Месталья", которое было остановлено с 25 февраля 2009 года.

Как сообщает Marca, благодаря этому займу ликвидность "Валенсии" значительно улучшится, а также ее платежеспособность и финансовая стабильность на ближайшие годы. Самый большой заем в размере 121 млн евро "летучим мышам" предоставил фонд United States Private Placement (USPP), в состав которого входят преимущественно ведущие страховые компании и пенсионные фонды. Другой краткосрочный кредит в размере 65 млн евро предоставлен банком Goldman Sachs, который выступает непосредственно в качестве кредитора.

Напомним, что "Валенсия" с 7 очками находится на последнем месте в Ла Лиге, имея при этом две игры в запасе.