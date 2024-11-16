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Головная боль Анчелотти. Реал Мадрид нашёл виновного в травмах футболистов
В этом сезоне травмы получили 17 игроков мадридцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский "Реал Мадрид" нашёл виновного в травмах футболистов.
По словам журналиста The Athletic Марио Кортегана, в тренерском штабе испанского клуба возникли разногласия, в том числе по поводу физической подготовки команды. Большинство обвинений относится к тренеру по физической подготовке Антонио Пинтусу.
В клубе считают, что некоторые из его подходов считаются старомодными. Некоторым в раздевалке не нравится внимание СМИ, которое он привлёк в последние сезоны.
Также в тренерском штабе есть разногласия по поводу того, насколько важно, чтобы игроки "Реала" бегали в матчах.
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Близкое к Пинтусу окружение связывает проблемы "Мадрида" с травмами с несколькими факторами, в том числе с напряжённым графиком клуба.
По словам источника, в последние месяцы отношения Пинтуса с Анчелотти стали напряжёнными.
"Некоторые в раздевалке говорят, что одной из главных причин этого является то, что Пинтус не берёт на себя ответственность за ключевые решения, в том числе за восстановление травмированных игроков", - написал The Athletic.
В этом сезоне травмы получили семнадцать игроков "Реала". Некоторые футболисты более одного раза.
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