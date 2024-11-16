Защитник Барселоны признался, что теряет интерес к футболу

Защитник "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде, отвечая на вопрос о планах на будущее, признался, что у него уменьшился интерес к футболу.

"Это тяжело, потому что у меня много интересов. Я хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Я также хотел бы помогать другим. Я не вижу себя тренером. Но я считаю отношения между игроком и тренером очень интересными. Это слишком большой стресс. Быть тренером очень сложно.

Футбол уже не настолько интересен для меня, как раньше. Теперь это моя работа. Когда я начинал, моя жизнь вне поля была второстепенной", - сказал игрок.