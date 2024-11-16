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Защитник Барселоны признался, что теряет интерес к футболу
Теперь первоочередные - другие занятия?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде, отвечая на вопрос о планах на будущее, признался, что у него уменьшился интерес к футболу.
"Это тяжело, потому что у меня много интересов. Я хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Я также хотел бы помогать другим. Я не вижу себя тренером. Но я считаю отношения между игроком и тренером очень интересными. Это слишком большой стресс. Быть тренером очень сложно.
Футбол уже не настолько интересен для меня, как раньше. Теперь это моя работа. Когда я начинал, моя жизнь вне поля была второстепенной", - сказал игрок.
В текущем сезоне 26-летний Кунде сыграл за "Барселону" 17 матчей, за которые забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
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