  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Барселоны признался, что теряет интерес к футболу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Барселоны признался, что теряет интерес к футболу

Испания
Обновлено

Теперь первоочередные - другие занятия?

Защитник Барселоны признался, что теряет интерес к футболу

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде, отвечая на вопрос о планах на будущее, признался, что у него уменьшился интерес к футболу.

"Это тяжело, потому что у меня много интересов. Я хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Я также хотел бы помогать другим. Я не вижу себя тренером. Но я считаю отношения между игроком и тренером очень интересными. Это слишком большой стресс. Быть тренером очень сложно.

Футбол уже не настолько интересен для меня, как раньше. Теперь это моя работа. Когда я начинал, моя жизнь вне поля была второстепенной", - сказал игрок.

В текущем сезоне 26-летний Кунде сыграл за "Барселону" 17 матчей, за которые забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Стена и яркая индивидуальность: Реалу рекомендуют присмотреться к Забарному
yellow-arrow
Головная боль Анчелотти. Реал Мадрид нашёл виновного в травмах футболистов
yellow-arrow
Валенсия получает кредит на 186 миллионов евро от Goldman Sachs
Франция Барселона Жюль Кунде
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.marca.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
16.11.2024 в 22:55
В модельный бизнес стилистом пойдёт модник Жюльен?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
16.11.2024 в 22:55
В модельный бизнес стилистом пойдёт модник Жюльен?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости