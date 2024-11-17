Испания
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Испания или Германия. Ключевой игрок Байера определился по поводу своего будущего
Летом состоится трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий футболист, защитник "Байера" Джонатан Но не будет продлевать контракт с немецким клубом, чтобы летом перейти в другой клуб бесплатно.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 28-летний центральный защитник сборной Германии летом 2025 года перейдет в "Барселону" или "Баварию".
Отмечается, что также интересен мадридскому "Реалу" и "Интеру".
За этот сезон защитник принял участие в десяти матчах Бундеслиги, в которых отличился 1 голом.
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