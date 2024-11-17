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Испания или Германия. Ключевой игрок Байера определился по поводу своего будущего

Испания

Летом состоится трансфер

Испания или Германия. Ключевой игрок Байера определился по поводу своего будущего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий футболист, защитник "Байера" Джонатан Но не будет продлевать контракт с немецким клубом, чтобы летом перейти в другой клуб бесплатно.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 28-летний центральный защитник сборной Германии летом 2025 года перейдет в "Барселону" или "Баварию".

Отмечается, что также интересен мадридскому "Реалу" и "Интеру".

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За этот сезон защитник принял участие в десяти матчах Бундеслиги, в которых отличился 1 голом.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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