Испания или Германия. Ключевой игрок Байера определился по поводу своего будущего

Немецкий футболист, защитник "Байера" Джонатан Но не будет продлевать контракт с немецким клубом, чтобы летом перейти в другой клуб бесплатно.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 28-летний центральный защитник сборной Германии летом 2025 года перейдет в "Барселону" или "Баварию".

Отмечается, что также интересен мадридскому "Реалу" и "Интеру".

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За этот сезон защитник принял участие в десяти матчах Бундеслиги, в которых отличился 1 голом.