Барселона собирается продлить контракт с центральным испанским защитником

"Барселона" продлит контракт с Иньиго Мартинесом. Об этом сообщает Sport.es

По информации издания, "блауграна" в восторге от 33-летнего защитника и продлит с ним контракт еще на год.

У испанца в контракте пункт, согласно которому, если он примет участие в 60% официальных матчей "Барсы", то продление контракта состоится автоматически.

Читайте также Журналист назвал приоритетную цель Барсы на лето 2025 года

Отмечается, что после появления в составе Иньиго Андреас Кристенсен стал неинтересен для "Барсы", и "сине-гранатовые" готовы продать игрока в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что Кристенсеном интересуются клубы АПЛ.