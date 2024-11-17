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Барселона собирается продлить контракт с центральным испанским защитником
В планах продать датского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" продлит контракт с Иньиго Мартинесом. Об этом сообщает Sport.es
По информации издания, "блауграна" в восторге от 33-летнего защитника и продлит с ним контракт еще на год.
У испанца в контракте пункт, согласно которому, если он примет участие в 60% официальных матчей "Барсы", то продление контракта состоится автоматически.
Отмечается, что после появления в составе Иньиго Андреас Кристенсен стал неинтересен для "Барсы", и "сине-гранатовые" готовы продать игрока в ближайшее трансферное окно.
Отмечается, что Кристенсеном интересуются клубы АПЛ.
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