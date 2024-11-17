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Английские клубы заинтересованы в защитнике Барселоны

Испания

У футболиста контракт до 2026 года

Английские клубы заинтересованы в защитнике Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английские клубы заинтересованы в защитнике "Барселоны" Андреасе Кристенсене.

По словам журналиста Relevo Маттео Моретто, испанский клуб не рассчитывает на игрока. Контракт ещё действует год и неизвестно когда Кристенсен уйдёт из клуба: зимой или летом.

"Мне говорят, что в планах "Барселоны" на будущее практически нет игрока Андреаса Кристенсена. У датского защитника действует контракт до июня 2026 года, и он уже на подходе. Еще неизвестно, произойдет ли возможное прощание в январе или июне. Некоторые клубы Премьер-лиги обращают внимание на его ситуацию", - сообщил журналист.

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Андреас Кристенсен присоединился к "Барселоне" летом 2022 года свободным агентом после завершения контракта с "Челси".

В этом сезоне Кристенсен выходил на 26 минут в матче первого тура против "Валенсии". В данный момент защитник восстанавливается от воспаления ахиллового сухожилия.

TransfrerMarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

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Барселона Андреас Кристенсен
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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