  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Стало известно, как Реал собирается вернуть влияние в сборной Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, как Реал собирается вернуть влияние в сборной Испании

Испания

Нашли потенциальных игроков

Стало известно, как Реал собирается вернуть влияние в сборной Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" хочет подписать больше испанских игроков, чтобы вернуть представительство в сборную, сообщает Relevo.

Руководство мадридского "Реала" приняло решение подписать больше испанских игроков в ближайшие несколько лет, чтобы восстановить представительство клуба в сборной Испании и на внутреннем трансферном рынке страны.

Читайте такжеСтена и яркая индивидуальность: Реалу рекомендуют присмотреться к Забарному

Издание отмечает, что с 2017 года испанские игроки, которые были в составе "сливочных", не оправдали ожиданий руководства клуба, из-за чего клуб сосредоточился на подписании иностранных игроков.

Добавим, что "Реал Мадрид" рассматривает потенциальное усиление среди Родри из "Манчестер Сити", Эмерика Лапорта из "Аль-Наср" и Педро Порро из "Тоттенхэм".

По теме
yellow-arrow
Английские клубы заинтересованы в защитнике Барселоны
yellow-arrow
Барселона собирается продлить контракт с центральным испанским защитником
yellow-arrow
Испания или Германия. Ключевой игрок Байера определился по поводу своего будущего
Испания Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости