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Стало известно, как Реал собирается вернуть влияние в сборной Испании
Нашли потенциальных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" хочет подписать больше испанских игроков, чтобы вернуть представительство в сборную, сообщает Relevo.
Руководство мадридского "Реала" приняло решение подписать больше испанских игроков в ближайшие несколько лет, чтобы восстановить представительство клуба в сборной Испании и на внутреннем трансферном рынке страны.
Издание отмечает, что с 2017 года испанские игроки, которые были в составе "сливочных", не оправдали ожиданий руководства клуба, из-за чего клуб сосредоточился на подписании иностранных игроков.
Добавим, что "Реал Мадрид" рассматривает потенциальное усиление среди Родри из "Манчестер Сити", Эмерика Лапорта из "Аль-Наср" и Педро Порро из "Тоттенхэм".
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