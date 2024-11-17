Стало известно, как Реал собирается вернуть влияние в сборной Испании

"Реал Мадрид" хочет подписать больше испанских игроков, чтобы вернуть представительство в сборную, сообщает Relevo.

Руководство мадридского "Реала" приняло решение подписать больше испанских игроков в ближайшие несколько лет, чтобы восстановить представительство клуба в сборной Испании и на внутреннем трансферном рынке страны.

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Издание отмечает, что с 2017 года испанские игроки, которые были в составе "сливочных", не оправдали ожиданий руководства клуба, из-за чего клуб сосредоточился на подписании иностранных игроков.

Добавим, что "Реал Мадрид" рассматривает потенциальное усиление среди Родри из "Манчестер Сити", Эмерика Лапорта из "Аль-Наср" и Педро Порро из "Тоттенхэм".