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Испанский журналист рассказал, усилится ли Реал в январе

Испания
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Президент больше думает о летнем сезоне

Испанский журналист рассказал, усилится ли Реал в январе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский журналист рассказал, усилится ли Реал в январе.

По словам журналиста Relevo Маттео Моретто, исполнительный директор Хосе Анхель Санчес и тренер Карло Анчелотти хотели бы усилить состав. Президент клуба Флорентино Перес в раздумьях. Но интерес на Лапорта.

"Расскажу вам все, что знаю о возможном прибытии защитника в "Реал Мадрид" в январе. Судя по тому, что они мне рассказали, Хосе Анхель Санчес и Карло Анчелотти хотели бы усилить состав во время следующего трансферного окна, в то время как Флорентино Перес в данный момент не думает об этом и колеблется, что делать.

Это правда, что Эмерик Лапорт — это профиль, который обеспечит больше всего гарантий (и это нравится больше всего, потому что он дает немедленные результаты), но это непросто, особенно с экономической точки зрения", - написал Моретто.

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Журналист просит дождаться, поскольку в ближайшее время станет понятна стратегия клуба.

"В ближайшие недели стратегия "Реала" будет понятнее, особенно все потому, что будет понятна воля президента, который желает иметь отличный 2025 год с точки зрения подписаний, но который больше думает о летнем сезоне, чем о зимнем", - заявил журналист.

Напомним, что в "Реале" в этом сезоне травмировались 17 футболистов. Большинство более одного раза.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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