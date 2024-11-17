Испанский журналист рассказал, усилится ли Реал в январе.

По словам журналиста Relevo Маттео Моретто, исполнительный директор Хосе Анхель Санчес и тренер Карло Анчелотти хотели бы усилить состав. Президент клуба Флорентино Перес в раздумьях. Но интерес на Лапорта.

"Расскажу вам все, что знаю о возможном прибытии защитника в "Реал Мадрид" в январе. Судя по тому, что они мне рассказали, Хосе Анхель Санчес и Карло Анчелотти хотели бы усилить состав во время следующего трансферного окна, в то время как Флорентино Перес в данный момент не думает об этом и колеблется, что делать.

Это правда, что Эмерик Лапорт — это профиль, который обеспечит больше всего гарантий (и это нравится больше всего, потому что он дает немедленные результаты), но это непросто, особенно с экономической точки зрения", - написал Моретто.