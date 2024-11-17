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Английский полузащитник недоволен своей игровой позицией в Реале
Обвиняет в этом Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine
Джуд Беллингем недоволен игровой позицией на поле в мадридском "Реале". Об этом сообщает Marca.
По информации источника, новая роль и новое положение Беллингема на поле ему не нравятся, он считает, что Анчелотти не понял его, когда он просил изменить его позицию, ведь англичанин хотел больше забивать, а не отрабатывать в обороне.
Также 21-летнему игроку не нравится, что его новая роль требует физических нагрузок. Отмечается, что Беллингем хочет играть, как в прошлом году, то есть выполнять роль плеймейкера.
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