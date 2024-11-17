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Родри рассказал, как живет без соцсетей
Они ему не нужны
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри не имеет никаких собственных страниц в социальных сетях. Игрок рассказал, что несмотря на это, с получением информации проблем не возникает.
"Я не пользуюсь соцсетями, я не имею там страниц, но я в курсе происходящего. Когда я смотрю матч и хочу узнать какую-то информацию, вместо поиска в соцсетях я просто в Google пишу: "Родри статистика". И там изучаю свою статистику, например. Я не так много читаю книги, но читаю газеты и другие источники, где могу получить информацию", - сказал Родри.
Напомним, в этом году Родри стал обладателем награды "Золотой мяч", которую организует французский журнал France Football.
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