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Стало известно, когда к игре за Реал вернется конкурент Лунина

Испания

Бельгиец пропустил последние три матча из-за мышечного повреждения

Стало известно, когда к игре за Реал вернется конкурент Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа вернется на поле после международного перерыва. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

32-летний бельгиец пропустил последние три матча из-за мышечного повреждения. В его отсутствие ворота "Реала" защищал украинец Андрей Лунин.

Ближайший матч "Реала" состоится 24 ноября. Команда сыграет против ФК "Леганес".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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