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Стало известно, когда к игре за Реал вернется конкурент Лунина
Бельгиец пропустил последние три матча из-за мышечного повреждения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа вернется на поле после международного перерыва. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
32-летний бельгиец пропустил последние три матча из-за мышечного повреждения. В его отсутствие ворота "Реала" защищал украинец Андрей Лунин.
Ближайший матч "Реала" состоится 24 ноября. Команда сыграет против ФК "Леганес".
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