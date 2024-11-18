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Реал Мадрид продлил контракт с воспитанником своей академии
Хайме Баррозу продлил сотрудничество с испанским грандом
x.com/FabrizioRomano
Мадридский "Реал" продлил контракт с воспитанником академии клуба Хайме Баррозу.
Детали соглашения пока не сообщаются.
"Я горжусь подписанием контракта с лучшим клубом мира", - сказал Хайме.
Баррозу в текущем сезоне сыграл 3 матча - 91 минуту.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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