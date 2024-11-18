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Реал Мадрид продлил контракт с воспитанником своей академии

Испания

Хайме Баррозу продлил сотрудничество с испанским грандом

Реал Мадрид продлил контракт с воспитанником своей академии

x.com/FabrizioRomano

Новина українською

Мадридский "Реал" продлил контракт с воспитанником академии клуба Хайме Баррозу.

Детали соглашения пока не сообщаются.

"Я горжусь подписанием контракта с лучшим клубом мира", - сказал Хайме.

Баррозу в текущем сезоне сыграл 3 матча - 91 минуту.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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