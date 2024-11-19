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Экс-игрок Реала раскрыл тактику Моуринью для победы в финале Кубка Испании-2011 против Барселоны Гвардиолы
Тогда была настоящая мясорубка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матчи между "сливочными" и "сине-гранатовыми" времен Моуринью и Гвардиолы были одними из самых интересных противостояний в их истории. Тогда "Реал" не чурался грязной игры против игроков "Барселоны", как это было в финале Кубка Испании-2011. "Сливочные" хоть и победили принципиальных соперников в дополнительном времени (1:0), однако судья Альберто Ундиано Мальенко позволял всевозможные жестокие подкаты, подножки без мяча и другие грубые действия со стороны мадридцев. Бывший игрок "Реала" Анхель ди Мария раскрыл тактику Жозе Моуринью для победы над принципиальным соперником в том матче.
"Единственным способом победить ту "Барселону" - это бить, обводить и бегать больше, чем они. И это каким-то образом привело к тому, что они [игроки] выбивали дерьмо друг из друга на поле. Порой я боялся, что "Гном" [Лионель Месси] получит травму. Я больше волновался, чтобы с ним ничего не случилось, чем о чем-то другом.
Игра на "Месталье" была очень тяжелой, тот финал был удар за ударом. В какой-то момент мне пришлось ударить ногой Лео, который шел против нас. Я поднял его и сказал: "Извини, коротышка, но если я тебя не повалю, вы можете забить гол". У меня не было другого выхода. Это была такая игра, которую невозможно было остановить", - цитирует Анхеля ди Марию Mundo Deportivo.
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