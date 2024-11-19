Барселона интересуется молодым талантом лиссабонского Спортинга

"Барселона" постоянно следит за молодыми талантами с целью усиления своей первой и резервной команд, чтобы не упустить возможности на рынке. Одним из них может стать португальский полузащитник Дариу Эссугу. Сейчас он играет за "Лас-Пальмас", но права на него принадлежат португальскому "Спортингу", который отдал его в аренду "желтым", чтобы он получил игровую практику и набрался опыта.

Как информирует Mundo Deportivo, этим летом "Барселона" уже пыталась подписать 19-летнего игрока, но получила отказ. Каталонцы предложили аренду с правом выкупа в конце сезона, в то время, как португальская сторона не приняла этот механизм в работе и отклонила предложение. "Барселона" следующим летом попытается еще раз заручиться услугами игрока, поскольку считает его очень интересным и верит, что он может стать хорошим будущим пополнением.

Добавим, что в этом сезоне Дариу Эссугу сыграл 10 матчей, однако никакими результативными действиями не отличался.