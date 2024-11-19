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Барселона интересуется молодым талантом лиссабонского Спортинга

Испания

Каталонцы хотели его подписать еще летом

Барселона интересуется молодым талантом лиссабонского Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" постоянно следит за молодыми талантами с целью усиления своей первой и резервной команд, чтобы не упустить возможности на рынке. Одним из них может стать португальский полузащитник Дариу Эссугу. Сейчас он играет за "Лас-Пальмас", но права на него принадлежат португальскому "Спортингу", который отдал его в аренду "желтым", чтобы он получил игровую практику и набрался опыта.

Как информирует Mundo Deportivo, этим летом "Барселона" уже пыталась подписать 19-летнего игрока, но получила отказ. Каталонцы предложили аренду с правом выкупа в конце сезона, в то время, как португальская сторона не приняла этот механизм в работе и отклонила предложение. "Барселона" следующим летом попытается еще раз заручиться услугами игрока, поскольку считает его очень интересным и верит, что он может стать хорошим будущим пополнением.

Добавим, что в этом сезоне Дариу Эссугу сыграл 10 матчей, однако никакими результативными действиями не отличался.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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