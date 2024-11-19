Конец эпохи? Атлетико Мадрид ищет преемника для Диего Симеоне

"Атлетико Мадрид" ищет преемника для Диего Симеоне, который может покинуть клуб в конце этого сезона.

Читайте также Фернандо Торрес возглавил вторую команду Атлетико

Как сообщает испанское издание Relevo, одним из ключевых признаков того, что Диего Симеоне покинет "Атлетико" является тот факт, что спортивный директор клуба Андреа Берта, как ожидается, уйдет в конце сезона.

Считается, что одним из идеальных кандидатов на пост главного тренера мадридского "Атлетико" в будущем является Фернандо Торрес, который ныне возглавляет вторую команду "матрасников". Известно, что несколько дней назад он отказался возглавить "Депортиво Ла-Корунья" ради того, чтобы остаться в своем родном клубе.

В прошлом году Диего Симеоне продлил контракт с клубом до 2027 года, частично это было сделано для распределения его огромной зарплаты. Он может заработать около 100 миллионов евро в течение 2024-2027 годов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Диего Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года, оставаясь у руля "матрасников" на протяжении почти 13 лет. За это время "Атлетико" под его руководством завоевало два чемпионства Испании.