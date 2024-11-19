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Конец эпохи? Атлетико Мадрид ищет преемника для Диего Симеоне
В клубе планируются серьезные перемены
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико Мадрид" ищет преемника для Диего Симеоне, который может покинуть клуб в конце этого сезона.
Как сообщает испанское издание Relevo, одним из ключевых признаков того, что Диего Симеоне покинет "Атлетико" является тот факт, что спортивный директор клуба Андреа Берта, как ожидается, уйдет в конце сезона.
Считается, что одним из идеальных кандидатов на пост главного тренера мадридского "Атлетико" в будущем является Фернандо Торрес, который ныне возглавляет вторую команду "матрасников". Известно, что несколько дней назад он отказался возглавить "Депортиво Ла-Корунья" ради того, чтобы остаться в своем родном клубе.
В прошлом году Диего Симеоне продлил контракт с клубом до 2027 года, частично это было сделано для распределения его огромной зарплаты. Он может заработать около 100 миллионов евро в течение 2024-2027 годов.
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Напомним, что Диего Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года, оставаясь у руля "матрасников" на протяжении почти 13 лет. За это время "Атлетико" под его руководством завоевало два чемпионства Испании.
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