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ПСЖ предлагал бешеную сумму за звездного воспитанника Барселоны

Испания

Парижане предлагали большую сумму, чем трансферный рекорд Неймара

ПСЖ предлагал бешеную сумму за звездного воспитанника Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Похоже, что "Пари Сен-Жермен" был готов побить мировой трансферный рекорд, предложив "Барселоне" баснословные деньги за их звездного воспитанника.

Читайте такжеБарселона отклонила бешеное предложение в 250 миллионов евро за своего юного таланта

Официальный представитель "Барселоны" Энрик Масип намекнул на то, что летом этого года "Пари Сен-Жермен" предлагал "Барселоне" 250 миллионов евро за 17-летнего Ламина Ямаля.

"Президент клуба уже говорил, что нам поступало предложение в размере 250 миллионов евро за Ламина Ямаля, которое мы отклонили и даже не рассматривали", — рассказал Масип в интервью для El Chiringuito TV.

"Это предложение поступило от одного французского клуба", — добавил он.

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Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль выходил на поле в 16 матчах за "Барселону", отметившись 6 голами и 8 ассистами. Известный портал Transfermarkt оценил его стоимость в 150 миллионов евро.

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Барселона Пари Сен-Жермен Ламин Ямаль
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Андрей Журба
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