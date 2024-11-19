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ПСЖ предлагал бешеную сумму за звездного воспитанника Барселоны
Парижане предлагали большую сумму, чем трансферный рекорд Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine
Похоже, что "Пари Сен-Жермен" был готов побить мировой трансферный рекорд, предложив "Барселоне" баснословные деньги за их звездного воспитанника.
Официальный представитель "Барселоны" Энрик Масип намекнул на то, что летом этого года "Пари Сен-Жермен" предлагал "Барселоне" 250 миллионов евро за 17-летнего Ламина Ямаля.
"Президент клуба уже говорил, что нам поступало предложение в размере 250 миллионов евро за Ламина Ямаля, которое мы отклонили и даже не рассматривали", — рассказал Масип в интервью для El Chiringuito TV.
"Это предложение поступило от одного французского клуба", — добавил он.
???? "La LIGA de MBAPPÉ es ahora la LIGA de LAMINE YAMAL".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 19, 2024
???? Enric Masip saca pecho de Yamal con @jpedrerol en 'El Cafelito'. pic.twitter.com/V6Lpe1sPkL
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Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль выходил на поле в 16 матчах за "Барселону", отметившись 6 голами и 8 ассистами. Известный портал Transfermarkt оценил его стоимость в 150 миллионов евро.
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