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Атлетико сообщил об возвращении трёх игроков со сборных
Приятные новости
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский "Атлетико" сообщил об возвращении трёх игроков со сборных
По сообщениям испанского сайта Marca, при подготовке к субботнему матчу с "Алавесом", на тренировке присутствовали вернувшиеся Галлахер, Сорлот и Облак.
"Англичанин и норвежец, сыгравшие важную роль, работали в спортзале, чтобы полностью присоединиться к завтрашней тренировке в среду, на которой ожидается еще больше игроков сборной, за исключением южноамериканцев и Рейнилдо", - сообщил источник.
Напомним, что Галлахер представлял сборную Англии, Сорлот играл за сборную Норвегии а Облак защищал ворота сборной Словении.
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