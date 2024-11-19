Испанский "Атлетико" сообщил об возвращении трёх игроков со сборных

По сообщениям испанского сайта Marca, при подготовке к субботнему матчу с "Алавесом", на тренировке присутствовали вернувшиеся Галлахер, Сорлот и Облак.

"Англичанин и норвежец, сыгравшие важную роль, работали в спортзале, чтобы полностью присоединиться к завтрашней тренировке в среду, на которой ожидается еще больше игроков сборной, за исключением южноамериканцев и Рейнилдо", - сообщил источник.

Напомним, что Галлахер представлял сборную Англии, Сорлот играл за сборную Норвегии а Облак защищал ворота сборной Словении.