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Барселона планирует вернуться на обновленный Камп Ноу уже в начале нового года

Испания

Информация была подтверждена членом совета клуба Давидом Эскуде

Барселона планирует вернуться на обновленный Камп Ноу уже в начале нового года

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Несмотря на многочисленные задержки, "Барселона" все же надеется вернуться на обновленный стадион "Камп Ноу" в феврале следующего года. Эта информация была подтверждена членом совета клуба Давидом Эскуде.

Реконструкция стадиона длится уже несколько лет и сопровождается рядом проблем, которые неоднократно откладывали дату открытия. Однако, руководство клуба уверяет, что работы проходят по плану и открытие состоится в запланированные сроки.

Этот вопрос является приоритетным для "Барселоны", которая зарабатывает значительно меньше денег, пока играет на стадионе "Мунтжуик".

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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