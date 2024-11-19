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Барселона планирует вернуться на обновленный Камп Ноу уже в начале нового года
Информация была подтверждена членом совета клуба Давидом Эскуде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Несмотря на многочисленные задержки, "Барселона" все же надеется вернуться на обновленный стадион "Камп Ноу" в феврале следующего года. Эта информация была подтверждена членом совета клуба Давидом Эскуде.
Реконструкция стадиона длится уже несколько лет и сопровождается рядом проблем, которые неоднократно откладывали дату открытия. Однако, руководство клуба уверяет, что работы проходят по плану и открытие состоится в запланированные сроки.
Этот вопрос является приоритетным для "Барселоны", которая зарабатывает значительно меньше денег, пока играет на стадионе "Мунтжуик".
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