Барселона планирует вернуться на обновленный Камп Ноу уже в начале нового года

Несмотря на многочисленные задержки, "Барселона" все же надеется вернуться на обновленный стадион "Камп Ноу" в феврале следующего года. Эта информация была подтверждена членом совета клуба Давидом Эскуде.

Реконструкция стадиона длится уже несколько лет и сопровождается рядом проблем, которые неоднократно откладывали дату открытия. Однако, руководство клуба уверяет, что работы проходят по плану и открытие состоится в запланированные сроки.

Этот вопрос является приоритетным для "Барселоны", которая зарабатывает значительно меньше денег, пока играет на стадионе "Мунтжуик".