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Экс-игрок Барселоны спокойно отреагировал на вандализм своего дома

Испания

Футболист высказался о недавнем инциденте

Экс-игрок Барселоны спокойно отреагировал на вандализм своего дома

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Дом легендарного футболиста "Барселоны" Жерара Пике подвергся вандализму. Группа "Arran Jovent" повредила имущество испанца.

Об этом инциденте Пике рассказал в интервью радиостанции RAC1. По его словам, он узнал о нападении во время пребывания в Турине. Футболист отметил, что не хочет придавать этому огласку, поскольку это именно то, к чему стремятся нападающие.

"Я был в Турине и видел это, но я также не хочу придавать этому большого значения, потому что, в конце концов, это то, чего они хотят. Мы уберем это и все, не нужно больше поднимать шум.

Я не знаю, буду ли подавать жалобу в полицию, вчера я не имел времени, чтобы подумать об этом", - сказал Пике.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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