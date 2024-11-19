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Экс-игрок Барселоны спокойно отреагировал на вандализм своего дома
Футболист высказался о недавнем инциденте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дом легендарного футболиста "Барселоны" Жерара Пике
Об этом инциденте Пике рассказал в интервью радиостанции RAC1. По его словам, он узнал о нападении во время пребывания в Турине. Футболист отметил, что не хочет придавать этому огласку, поскольку это именно то, к чему стремятся нападающие.
"Я был в Турине и видел это, но я также не хочу придавать этому большого значения, потому что, в конце концов, это то, чего они хотят. Мы уберем это и все, не нужно больше поднимать шум.
Я не знаю, буду ли подавать жалобу в полицию, вчера я не имел времени, чтобы подумать об этом", - сказал Пике.
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