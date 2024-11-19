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Защитник Реала успешно перенес операцию

Испания

Ожидается, что Милитао вернется на поле примерно через девять месяцев

Защитник Реала успешно перенес операцию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник мадридского "Реала" Эдер Милитао успешно перенес операцию.

По данным AS, Милитао вернется на поле примерно через девять месяцев. Это означает, что он пропустит оставшуюся часть текущего сезона и, вероятно, часть следующего.

Напомним, что футболист получил разрыв передней крестообразной связки в правом колене в матче против "Осасуны" (4:0).

Добавим, что Эдер в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Реал (Мадрид) Эдер Милитао
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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