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Одноклубник Цыганкова подписал новый долгосрочный контракт с Жироной

Испания

Об этом клуб официально объявил на своем сайте

Одноклубник Цыганкова подписал новый долгосрочный контракт с Жироной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный полузащитник "Жироны" Иван Мартин продлил контракт с клубом до июня 2028 года.

25-летний Иван Мартин является ключевым игроком для главного тренера "Жироны" Мичела. Всего он провел 97 матчей в составе бело-красных, забив 9 голов и отдав 9 результативных передач.

Напомним, что сперва Иван Мартин присоединился к "Жироне" из "Вильярреала" на правах аренды в 2022 году, прежде чем он стал полноценным игроком команды летом 2023 года.

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Добавим, что в этом сезоне Иван Мартин сыграл в 12 матчах за "Жирону" во всех турнирах, отметившись одним голом.

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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Андрей Журба
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