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Одноклубник Цыганкова подписал новый долгосрочный контракт с Жироной
Об этом клуб официально объявил на своем сайте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Жироны" Иван Мартин продлил контракт с клубом до июня 2028 года.
25-летний Иван Мартин является ключевым игроком для главного тренера "Жироны" Мичела. Всего он провел 97 матчей в составе бело-красных, забив 9 голов и отдав 9 результативных передач.
Напомним, что сперва Иван Мартин присоединился к "Жироне" из "Вильярреала" на правах аренды в 2022 году, прежде чем он стал полноценным игроком команды летом 2023 года.
IVÁN MARTÍN 2⃣0⃣2⃣8⃣— Girona FC (@GironaFC) November 19, 2024
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Добавим, что в этом сезоне Иван Мартин сыграл в 12 матчах за "Жирону" во всех турнирах, отметившись одним голом.
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