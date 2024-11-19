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Винисиус - о расизме: Я играю в Испании, где я много страдал и все еще иногда страдаю

Испания

Игрок поделился своими мыслями

Винисиус - о расизме: Я играю в Испании, где я много страдал и все еще иногда страдаю

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винисиус, левый вингер мадридского "Реала", высказался о борьбе с расизмом в футболе.

"За последние три месяца нам уже удалось посадить некоторых людей в тюрьму и они заплатили за преступление, которое они совершили.

Я играю в Испании, где я много страдал и все еще иногда страдаю, но, конечно, все меньше и меньше, благодаря помощи своей команды и всех людей, которые делают все возможное для борьбы с расизмом.

Я всегда говорю, что это борьба всех нас, потому что я один не могу бороться против всего, от чего страдают все чернокожие люди. Мы страдали в течение длительного времени, и должно наступить время, когда все это закончится. Вот почему ФИФА, которая имеет сильное имя, вместе с конфедерацией футбола Бразилии, вместе со всеми игроками, имеют эту силу для борьбы", - сказал игрок.

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Испания Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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rjhxb61@ukr.net (киев)
19.11.2024 в 18:31
Чорношкірий Ніко Уільямс гравець збірної Іспанії. Який расизм в фуболі?
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Комментарии 2
rjhxb61@ukr.net (киев)
19.11.2024 в 18:31
Чорношкірий Ніко Уільямс гравець збірної Іспанії. Який расизм в фуболі?
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0
0
avatar
Bаrcelinius
19.11.2024 в 18:17
У Свини расизм головного мозга.
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