Винисиус - о расизме: Я играю в Испании, где я много страдал и все еще иногда страдаю

Винисиус, левый вингер мадридского "Реала", высказался о борьбе с расизмом в футболе.

"За последние три месяца нам уже удалось посадить некоторых людей в тюрьму и они заплатили за преступление, которое они совершили.

Я играю в Испании, где я много страдал и все еще иногда страдаю, но, конечно, все меньше и меньше, благодаря помощи своей команды и всех людей, которые делают все возможное для борьбы с расизмом.

Я всегда говорю, что это борьба всех нас, потому что я один не могу бороться против всего, от чего страдают все чернокожие люди. Мы страдали в течение длительного времени, и должно наступить время, когда все это закончится. Вот почему ФИФА, которая имеет сильное имя, вместе с конфедерацией футбола Бразилии, вместе со всеми игроками, имеют эту силу для борьбы", - сказал игрок.