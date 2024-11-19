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Винисиус - о расизме: Я играю в Испании, где я много страдал и все еще иногда страдаю
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Винисиус, левый вингер мадридского "Реала", высказался о борьбе с расизмом в футболе.
"За последние три месяца нам уже удалось посадить некоторых людей в тюрьму и они заплатили за преступление, которое они совершили.
Я играю в Испании, где я много страдал и все еще иногда страдаю, но, конечно, все меньше и меньше, благодаря помощи своей команды и всех людей, которые делают все возможное для борьбы с расизмом.
Я всегда говорю, что это борьба всех нас, потому что я один не могу бороться против всего, от чего страдают все чернокожие люди. Мы страдали в течение длительного времени, и должно наступить время, когда все это закончится. Вот почему ФИФА, которая имеет сильное имя, вместе с конфедерацией футбола Бразилии, вместе со всеми игроками, имеют эту силу для борьбы", - сказал игрок.
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