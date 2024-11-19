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Netflix снимет документальный фильм о Винисиусе Жуниоре

Испания

Премьера ленты запланирована на 2025 год

Netflix снимет документальный фильм о Винисиусе Жуниоре

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Netflix объявил о создании документального фильма, посвященного одному из самых ярких футболистов современности - Винисиусу Жуниору. Премьера ленты запланирована на 2025 год.

Документальный проект Netflix расскажет о жизни и карьере бразильского левого вингера мадридского "Реала". Фильм обещает не только показать взлеты и падения футболиста, но и затронуть важные социальные вопросы, в частности проблемы расизма в футболе.

Netflix ранее создавал известные документальные фильмы о культовых спортсменах, в частности о: Майкле Джордане, Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

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