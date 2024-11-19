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Netflix снимет документальный фильм о Винисиусе Жуниоре
Премьера ленты запланирована на 2025 год
Getty Images/Global Images Ukraine
Netflix объявил о создании документального фильма, посвященного одному из самых ярких футболистов современности - Винисиусу Жуниору. Премьера ленты запланирована на 2025 год.
Документальный проект Netflix расскажет о жизни и карьере бразильского левого вингера мадридского "Реала". Фильм обещает не только показать взлеты и падения футболиста, но и затронуть важные социальные вопросы, в частности проблемы расизма в футболе.
Netflix ранее создавал известные документальные фильмы о культовых спортсменах, в частности о: Майкле Джордане, Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
Vous n’êtes pas prêts.— Netflix France (@NetflixFR) November 19, 2024
Le documentaire VINI JR. En 2025. pic.twitter.com/3XyM6IV65k
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