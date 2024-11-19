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Барселона ведет переговоры о продлении контрактов с двумя талантливыми футболистами
Клуб хочет продлить сотрудничество с Педри и Гави
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" продолжает укреплять свои позиции, работая над продлением контрактов с молодыми талантами. После того как Фермин Лопес подписал новое соглашение до 2029 года, очередь дошла Педри и Гави.
Спортивный директор "Барселоны" Деку активно ведет переговоры с представителями обоих игроков. По словам Фабрицио Романо, переговоры уже находятся на завершающей стадии.
Стоит отметить, что действующие контракты обоих игроков рассчитаны до 30 июня 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romanо
Опубликовал: Екатерина Власова
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