Защитник Барселоны перенес операцию и не вернется к игре в этом году

Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен перенес операцию на ахилловом сухожилии на обеих ногах и пропустит остаток сезона.

Возвращение игрока на поле откладывается как минимум до 2025 года. Для ускорения процесса восстановления Кристенсен пройдет специальную клеточную терапию.

В этом сезоне Кристенсен сыграл лишь 26 минут в матче против "Валенсии".