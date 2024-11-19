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Защитник Барселоны перенес операцию и не вернется к игре в этом году

Испания
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Кристенсена прооперировали

Защитник Барселоны перенес операцию и не вернется к игре в этом году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен перенес операцию на ахилловом сухожилии на обеих ногах и пропустит остаток сезона.

Возвращение игрока на поле откладывается как минимум до 2025 года. Для ускорения процесса восстановления Кристенсен пройдет специальную клеточную терапию.

В этом сезоне Кристенсен сыграл лишь 26 минут в матче против "Валенсии".

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Барселона Андреас Кристенсен
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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