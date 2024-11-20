Еще один игрок мадридского Реала остался не доволен своим местом в борьбе за Золотой мяч

28 октября Родри стал обладателем "Золотого мяча" 2024 года. Однако мадридский "Реал" остался недоволен, считая, что победителем должен был быть Винисиус Жуниор. Федерико Вальверде, занявший 17-е место в итоговом рейтинге, также ожидал лучшего места.

"Это безумие (когда игроки "Реала" занимают высшие места в рейтинге). Надо идти вперед и совершенствоваться, иначе дома меня убьют. Кто потом поддержит мою жену, когда она увидит, что меня нет в топ-15? (Смеется). Я ожидал, что займу немного выше, но это было огромным источником гордости. Я наслаждался этим с женой дома, пил мате. Я не поехал в Париж, но если бы я попал в первую десятку, то поехал бы сам (смеется). Жена начала плакать, что было приятно. Она сказала: "Ты не ценишь того, что имеешь". Я был очень счастлив, хотя ожидал быть на несколько мест выше, но я не прошу большего", - цитирует слова уругвайца Foot Mercato.

Отметим, что в прошлом сезоне Федерико Вальверде выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, сыграв 54 матча за "Реал" и отличился 3 голами и 8 ассистами.