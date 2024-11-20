Левандовский готов к такому шагу. Форвард Барселоны назвал сроки окончания профессиональной карьеры

Роберт Левандовский продолжает впечатлять в цветах "Барселоны", несмотря на то, что ему уже 36 лет. Он прекрасно выглядит на старте этого сезона и не скрывает, что футбол по-прежнему приносит ему много радости.

"Каждое утро, просыпаясь, я не чувствую никакой боли, и надеюсь, что так будет и в дальнейшем. Я по-прежнему люблю ходить на тренировки, в клуб. Моя работа - это моя любовь, поэтому я люблю то, что делаю. Быть на вершине на протяжении многих лет зависит не только от вас. Это также зависит от того, какие люди окружали тебя в молодости. Я не знал тогда, но теперь знаю, что мои родители мне очень помогли. Я стараюсь прислушиваться к советам людей, которые знают больше меня.

Однажды я завершу карьеру. Я уже готов к этому. Я знаю, что моя жизнь изменится и я больше не буду футболистом Робертом Левандовским. Все, что я сделал и достиг, останется со мной. У меня будет другая жизнь, но я останусь тем же человеком. Если вы психологически готовы к выходу на пенсию, у вас не будет проблем с началом новой жизни. Я не хочу говорить, какая из них будет лучше. Я думаю, что моя жизнь после завершения карьеры также будет прекрасной. Каждая цель придает мне сил. Я знаю, что через два-три года моя карьера закончится. Только я буду решать, когда наступит конец. Когда я однажды проснусь и почувствую, что не хочу идти на тренировку, это будет первым моментом, когда я подумаю о завершении карьеры", - заявил польский нападающий в интервью Forbes.