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Левандовский готов к такому шагу. Форвард Барселоны назвал сроки окончания профессиональной карьеры
Жаль, что он не получил своего заслуженного Золотого мяча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Роберт Левандовский продолжает впечатлять в цветах "Барселоны", несмотря на то, что ему уже 36 лет. Он прекрасно выглядит на старте этого сезона и не скрывает, что футбол по-прежнему приносит ему много радости.
"Каждое утро, просыпаясь, я не чувствую никакой боли, и надеюсь, что так будет и в дальнейшем. Я по-прежнему люблю ходить на тренировки, в клуб. Моя работа - это моя любовь, поэтому я люблю то, что делаю. Быть на вершине на протяжении многих лет зависит не только от вас. Это также зависит от того, какие люди окружали тебя в молодости. Я не знал тогда, но теперь знаю, что мои родители мне очень помогли. Я стараюсь прислушиваться к советам людей, которые знают больше меня.
Однажды я завершу карьеру. Я уже готов к этому. Я знаю, что моя жизнь изменится и я больше не буду футболистом Робертом Левандовским. Все, что я сделал и достиг, останется со мной. У меня будет другая жизнь, но я останусь тем же человеком. Если вы психологически готовы к выходу на пенсию, у вас не будет проблем с началом новой жизни. Я не хочу говорить, какая из них будет лучше. Я думаю, что моя жизнь после завершения карьеры также будет прекрасной. Каждая цель придает мне сил. Я знаю, что через два-три года моя карьера закончится. Только я буду решать, когда наступит конец. Когда я однажды проснусь и почувствую, что не хочу идти на тренировку, это будет первым моментом, когда я подумаю о завершении карьеры", - заявил польский нападающий в интервью Forbes.
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