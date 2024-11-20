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Нападающий Реал Сосьедада пропустит несколько матчей команды из-за травмы

Испания

Неприятная потеря для басков

Нападающий Реал Сосьедада пропустит несколько матчей команды из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера сборная Исландии сыграла последний матч группового раунда Лиги наций, где уступила Уэльсу со счетом 1:4. В середине первого тайма нападающий "викингов" Орри Оскарссон почувствовал мышечный дискомфорт в левой ноге, что привело к тому, что он сначала упал на газон, а затем был заменен.

Как информирует Marca, 20-летний форвард вернется в Сан-Себастьян сегодня и пройдет обычное медицинское обследование, чтобы диагностировать свою проблему, но все указывает на то, что он выбывает как минимум на две игры на этой неделе. Таким образом нападающий "Реал Сосьедада" пропустит кубковый матч с "Хове Эспаньолом" и поединок Ла Лиги против "Атлетика" Бильбао.

Добавим, что в этом сезоне Орри Оскарссон сыграл 24 матча и отметился 10 забитыми мячами.

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Исландия Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Наций
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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