Роберт Левандовский обеспокоен проведением большого количества матчей в футболе

Элитные игроки каждый сезон проводят все больше матчей. Многие из этих футболистов, в том числе и форвард "Барселоны" Роберт Левандовский, выражают беспокойство относительно повышенного риска травм.

"Конечно, у нас очень много игр. Но иногда дело не только в том, сколько у нас матчей. Иногда мне кажется, что нам не хватает времени на восстановление. Если у вас есть два дня между играми или три игры между играми, это огромная разница. Каждые 24 часа на восстановление имеют весомое значение", - сказал поляк в интервью Forbes.

Отметим, что Роберт Левандовский в этом сезоне сыграл 17 матчей, где отметился 19 голами и 2 ассистами.