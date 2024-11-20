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Роберт Левандовский обеспокоен проведением большого количества матчей в футболе

Испания

Поляк также не остается в стороне от болезненной темы для игроков

Роберт Левандовский обеспокоен проведением большого количества матчей в футболе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Элитные игроки каждый сезон проводят все больше матчей. Многие из этих футболистов, в том числе и форвард "Барселоны" Роберт Левандовский, выражают беспокойство относительно повышенного риска травм.

"Конечно, у нас очень много игр. Но иногда дело не только в том, сколько у нас матчей. Иногда мне кажется, что нам не хватает времени на восстановление. Если у вас есть два дня между играми или три игры между играми, это огромная разница. Каждые 24 часа на восстановление имеют весомое значение", - сказал поляк в интервью Forbes.

Отметим, что Роберт Левандовский в этом сезоне сыграл 17 матчей, где отметился 19 голами и 2 ассистами.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
Forbes
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Bаrcelinius
20.11.2024 в 15:04
Всё правильно Железный Роберт говорит. Нах эту сраную лигу наций, нах этот дебильный формат ЛЧ и нах этот дурацкий КЧМ. Я б ещё и нац. кубки нах, да народ не поймёт.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
20.11.2024 в 15:04
Всё правильно Железный Роберт говорит. Нах эту сраную лигу наций, нах этот дебильный формат ЛЧ и нах этот дурацкий КЧМ. Я б ещё и нац. кубки нах, да народ не поймёт.
Ответить
0
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