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Роберт Левандовский обеспокоен проведением большого количества матчей в футболе
Поляк также не остается в стороне от болезненной темы для игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элитные игроки каждый сезон проводят все больше матчей. Многие из этих футболистов, в том числе и форвард "Барселоны" Роберт Левандовский, выражают беспокойство относительно повышенного риска травм.
"Конечно, у нас очень много игр. Но иногда дело не только в том, сколько у нас матчей. Иногда мне кажется, что нам не хватает времени на восстановление. Если у вас есть два дня между играми или три игры между играми, это огромная разница. Каждые 24 часа на восстановление имеют весомое значение", - сказал поляк в интервью Forbes.
Отметим, что Роберт Левандовский в этом сезоне сыграл 17 матчей, где отметился 19 голами и 2 ассистами.
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