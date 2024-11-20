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Игрок Барселоны старается не злоупотреблять соцсетями, поскольку это может негативно влиять на психическое здоровье спортсмена

Испания

А некоторые, как Родри, вообще их не ведет

Игрок Барселоны старается не злоупотреблять соцсетями, поскольку это может негативно влиять на психическое здоровье спортсмена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Роберт Левандовский уже долгое время демонстрирует чрезвычайно высокий уровень игры. Игрок уверен, что одним из ключей его невероятных статистических показателей в футболе является сильный менталитет и умение бороться с давлением.

"Я знаю, что справлюсь с давлением, с ожиданиями на целый год, и мне ничего не страшно. Несколько лет назад я начал воспринимать это ожидание с другой стороны - чтобы придать мне больше силы и сделать меня более мотивированным. Конечно, иногда бывает трудно. Конечно, я все еще работаю над этим и над тем, как быть готовым к тому, чтобы давление и ожидания не подавляли меня, а, наоборот, поднимали. Легче быть на вершине. Но удержаться на вершине гораздо сложнее. Я знаю, что я должен делать, чтобы оставаться на вершине", - говорит поляк в интервью Forbes.

Левандовский часто получает поддержку от фанатов, с которыми встречается, и от тех, кто пишет ему в социальных сетях (у него 36,4 миллиона подписчиков в Instagram). Но в то же время форвард "Барселоны" старается игнорировать агрессивные нападки, часто с анонимных аккаунтов, которые могут повлечь за собой плохой результат.

"Мы люди, а люди пытаются найти людей, которые сильнее нас, чтобы выплеснуть свою слабость, чтобы чувствовать себя лучше. Но они не думают о последствиях для людей, с которыми они это делают. Я пытаюсь защитить себя, построить определенную защиту не только вокруг себя, но и вокруг своей семьи. Потому что психическое здоровье также очень важно для меня, не только как для футболиста, но и как для человека", - заявил Роберт Левандовский.

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Источник:
Forbes
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Bаrcelinius
20.11.2024 в 16:10
Вай, ара, маладэц, харашо сказал!
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
20.11.2024 в 16:10
Вай, ара, маладэц, харашо сказал!
Ответить
0
0

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