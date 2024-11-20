Игрок Барселоны старается не злоупотреблять соцсетями, поскольку это может негативно влиять на психическое здоровье спортсмена

Роберт Левандовский уже долгое время демонстрирует чрезвычайно высокий уровень игры. Игрок уверен, что одним из ключей его невероятных статистических показателей в футболе является сильный менталитет и умение бороться с давлением.

"Я знаю, что справлюсь с давлением, с ожиданиями на целый год, и мне ничего не страшно. Несколько лет назад я начал воспринимать это ожидание с другой стороны - чтобы придать мне больше силы и сделать меня более мотивированным. Конечно, иногда бывает трудно. Конечно, я все еще работаю над этим и над тем, как быть готовым к тому, чтобы давление и ожидания не подавляли меня, а, наоборот, поднимали. Легче быть на вершине. Но удержаться на вершине гораздо сложнее. Я знаю, что я должен делать, чтобы оставаться на вершине", - говорит поляк в интервью Forbes.

Левандовский часто получает поддержку от фанатов, с которыми встречается, и от тех, кто пишет ему в социальных сетях (у него 36,4 миллиона подписчиков в Instagram). Но в то же время форвард "Барселоны" старается игнорировать агрессивные нападки, часто с анонимных аккаунтов, которые могут повлечь за собой плохой результат.

"Мы люди, а люди пытаются найти людей, которые сильнее нас, чтобы выплеснуть свою слабость, чтобы чувствовать себя лучше. Но они не думают о последствиях для людей, с которыми они это делают. Я пытаюсь защитить себя, построить определенную защиту не только вокруг себя, но и вокруг своей семьи. Потому что психическое здоровье также очень важно для меня, не только как для футболиста, но и как для человека", - заявил Роберт Левандовский.