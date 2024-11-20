  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Талантливый бразильский нападающий рассказал о своем неудачном периоде в Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Талантливый бразильский нападающий рассказал о своем неудачном периоде в Барселоне

Испания

Сейчас игрок наслаждается своим пребыванием в другом испанском клубе

Талантливый бразильский нападающий рассказал о своем неудачном периоде в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Талантливый 19-летний бразильский нападающий Витор Роке прокомментировал свой неудачный период в Барселоне.

Читайте также"Я не улыбался". Роке рассказал о тяжелых временах в Барселоне

Витор Роке перешел в "Барселону" в начале января 2024 года, проведя лишь полгода в каталонском клубе, прежде чем присоединиться к "Бетису" на правах аренды. Игрок признался, что он столкнулся с трудностями в команде, поскольку он не был особо доволен работой Хави, бывшего тренера "Барсы".

"Когда я присоединился к "Барселоне", у меня было не так уж много возможностей. Я не успел адаптироваться как следует, потому что о своем переходе я узнал за неделю до официального объявления.

Честно говоря, это был не очень удачный период для меня, но этот опыт, в определенном смысле, помог мне, ведь я продолжаю учиться, понимаете? Я очень счастлив быть здесь, в Бетисе", — цитирует слова Витора Роке издание Diario SPORT.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что 19-летний Витор Роке, который принадлежит "Барселоне", в этом сезоне отметился 5 голами в 14 матчах за "Бетис" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Роша, вероятно, потерял возможность баллотироваться на пост президента Испанской федерации футбола
yellow-arrow
Игрок Барселоны старается не злоупотреблять соцсетями, поскольку это может негативно влиять на психическое здоровье спортсмена
yellow-arrow
Конкурент для Довбика? Рома интересуется молодым бразильским нападающим Реала
Барселона Бетис (Севилья) Витор Роке
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости