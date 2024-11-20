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Талантливый бразильский нападающий рассказал о своем неудачном периоде в Барселоне
Сейчас игрок наслаждается своим пребыванием в другом испанском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый 19-летний бразильский нападающий Витор Роке прокомментировал свой неудачный период в Барселоне.
Витор Роке перешел в "Барселону" в начале января 2024 года, проведя лишь полгода в каталонском клубе, прежде чем присоединиться к "Бетису" на правах аренды. Игрок признался, что он столкнулся с трудностями в команде, поскольку он не был особо доволен работой Хави, бывшего тренера "Барсы".
"Когда я присоединился к "Барселоне", у меня было не так уж много возможностей. Я не успел адаптироваться как следует, потому что о своем переходе я узнал за неделю до официального объявления.
Честно говоря, это был не очень удачный период для меня, но этот опыт, в определенном смысле, помог мне, ведь я продолжаю учиться, понимаете? Я очень счастлив быть здесь, в Бетисе", — цитирует слова Витора Роке издание Diario SPORT.
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Добавим, что 19-летний Витор Роке, который принадлежит "Барселоне", в этом сезоне отметился 5 голами в 14 матчах за "Бетис" во всех турнирах.
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