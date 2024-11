Президент Барселоны посетил Азию и покурил кальян

Президент "Барселоны" Жуан Лапорта также путешествовал во время международного перерыва, но не по футбольным делам. Главу испанского клуба видели на частном самолете в Монголии, а затем в Азербайджане с различными директорами команд.

Издание Relevo утверждает, что одна из встреч была частично посвящена обсуждению открытия Академии "Барселоны" в Монголии. Также разговаривал с Gobi, брендом одежды из кашемира, чтобы обсудить выпуск барселонской коллекции.

Оппозиционная группа Som un Clam требует от Лапорты объяснений относительно цели этих поездок, их стоимости и количества сотрудников, которые принимали в них участие. Критики утверждают, что такие путешествия не отвечают интересам клуба в условиях финансового кризиса.

