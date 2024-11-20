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Президент Барселоны посетил Азию и покурил кальян

Испания

Жуан Лапорта путешествует по миру

Президент Барселоны посетил Азию и покурил кальян

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жуан Лапорта также путешествовал во время международного перерыва, но не по футбольным делам. Главу испанского клуба видели на частном самолете в Монголии, а затем в Азербайджане с различными директорами команд.

Издание Relevo утверждает, что одна из встреч была частично посвящена обсуждению открытия Академии "Барселоны" в Монголии. Также разговаривал с Gobi, брендом одежды из кашемира, чтобы обсудить выпуск барселонской коллекции.

Оппозиционная группа Som un Clam требует от Лапорты объяснений относительно цели этих поездок, их стоимости и количества сотрудников, которые принимали в них участие. Критики утверждают, что такие путешествия не отвечают интересам клуба в условиях финансового кризиса.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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