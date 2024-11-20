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Перес готовится к генеральной ассамблее Реала: защита Винисиуса, проблема арбитража и возможные изменения в структуре клуба
Флорентино готовится к масштабным изменениям в Реале
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент "Реала" Флорентино Перес активно готовится к очередной генеральной ассамблее клуба, которая состоится в это воскресенье. Но перед этим он провел ряд встреч с делегатами, чтобы обсудить актуальные вопросы.
Одним из ключевых вопросов, который будет поднят на ассамблее, станет защита Винисиуса Жуниора. После последних событий и критики в адрес бразильского футболиста, Перес, как ожидается, выступит в его защиту. Кроме того, президент "Реала" планирует поднять тему арбитража и несправедливого отношения к его команде.
Еще одним важным вопросом станет проблема стадиона "Сантьяго Бернабеу". Перес расскажет об основных трудностях, с которыми сталкивается клуб при модернизации арены.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о возможных изменениях в структуре собственности клуба. Несмотря на то, что Перес подчеркивает, что члены клуба всегда будут оставаться его владельцами, он допускает необходимость адаптации модели управления к современным реалиям футбольного бизнеса.
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