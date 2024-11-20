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Нападающий Барселоны Роке рассказал, кто является его кумиром

Испания

Криштиану. Мне также очень нравится Неймар (с)

Нападающий Барселоны Роке рассказал, кто является его кумиром

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский нападающий "Барселоны" Витор Роке, который сейчас на правах аренды выступает за ФК "Бетис", рассказал, кто является его кумиром.

"Криштиану. Мне также очень нравится Неймар за его манеру игры, его бразильскую магию", - сказал футболист.

Роке в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 5 голов.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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