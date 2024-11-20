Возвращение Барселоны на Камп Ноу откладывается минимум до февраля

Возвращение испанской "Барселоны" на "Камп Ноу" откладывается минимум до февраля.

По информации The Athletic, испанский клуб подтвердил, что продолжит играть на временном "Монжуике" до февраля.

"Барселона" продолжит проводить свои домашние матчи на стадионе "Олимпийский" имени Луиса Компаниса как минимум до февраля, подтвердили в клубе.

По сообщениям издания, у клуба есть контракт с городским советом Барселоны на проведение матчей на стадионе до 31 марта на стадионе "Монжуик".

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В клубе надеялись, что "Камп Ноу" будет готов к открытию в сокращённом составе до конца 2024 года.

Также источник сообщает, что не было согласовано даты возвращения на домашний стадион "Барселоны"

Был план сыграть там в честь 125-летия клуба, которое отмечается 29 ноября 2024 года, но к этому моменту не успеют. К тому же, УЕФА на групповом этапе запрещает менять домашние стадионы.

Сейчас Камп Ноу реконструируют и при возвращении "Барселоны" будет доступно около 60% вместимости.