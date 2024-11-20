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Фанаты одного из клубов Сегунды подготовили перфоманс к матчу. Фото
Как на стадионе, так и за ним
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Фанаты одного из клубов Сегунды подготовили перфоманс к матчу
Болельщики "Реала Овьедо" на матч с "Тенерифе" подготовились на 100%.
На стадионе вывесили баннер с изображением Крёстного отца. За стадионом был баннер с надписью "Годовщина" и периодом с 1994 – 2024 года.
Фрагменты попали на фотографии.
No ha estado mal el fin de semana de la gente de @Symmachiarii94 .— Juanjo Castro (@juanjocastro) November 17, 2024
Tifo por fuera .
Tifo por dentro. pic.twitter.com/6X62f44J2f
"Реал Овьедо" победил "Тенерифе" со счётом 3:1 и сейчас занимает второе место в Сегунде, отставая от лидера "Расинга С" на 10 очков. "Тенерифе" расположилось на предпоследнем 21-м месте с 10-ю очками за 15 игр.
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