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Фанаты одного из клубов Сегунды подготовили перфоманс к матчу. Фото

Испания

Как на стадионе, так и за ним

Фанаты одного из клубов Сегунды подготовили перфоманс к матчу. Фото

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Фанаты одного из клубов Сегунды подготовили перфоманс к матчу

Болельщики "Реала Овьедо" на матч с "Тенерифе" подготовились на 100%.

На стадионе вывесили баннер с изображением Крёстного отца. За стадионом был баннер с надписью "Годовщина" и периодом с 1994 – 2024 года.

Фрагменты попали на фотографии.

"Реал Овьедо" победил "Тенерифе" со счётом 3:1 и сейчас занимает второе место в Сегунде, отставая от лидера "Расинга С" на 10 очков. "Тенерифе" расположилось на предпоследнем 21-м месте с 10-ю очками за 15 игр.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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