Нападающий Барселоны стал послом UNICEF

Нападающий Барселоны Ламин Ямаль стал послом UNICEF.

В своей первой компании Ламин Ямаль во Всемирный день защиты детей направил сердечное послание своему брату Кейну и всем детям мира. В своём обращении он заявил, что присоединяется к организации, чтобы вместе работать над соблюдением прав детей.

"Привет, Кейн, сегодня я хочу обратиться к тебе и ко всем детям мира, потому что сегодня особый день, когда мы празднуем детство. Вы знаете, что у всех детей есть особые права, которые защищают их и помогают им расти счастливыми и здоровыми. Эти права изложены в документе под названием "Всемирная конвенция о правах человека". Знаете ли вы, что играть - это право? К счастью, в детстве я много играл, и теперь мне повезло, что я могу продолжать играть.

Могу я открыть тебе секрет?

Когда я выхожу на поле, я все тот же мальчик, который до сих пор наслаждается мячом. Когда они спрашивают меня, как я так играю, я говорю им, что чего-то стоит, так это не бояться проиграть, и, если я ошибаюсь, я пробую еще раз, например, когда я строил замки из песка, а море снова бросало их на меня. Как весело начинать все сначала!