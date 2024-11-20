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Нападающий Барселоны стал послом UNICEF
Присоединяется к организации, чтобы вместе работать над соблюдением прав детей
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Барселоны Ламин Ямаль стал послом UNICEF.
В своей первой компании Ламин Ямаль во Всемирный день защиты детей направил сердечное послание своему брату Кейну и всем детям мира. В своём обращении он заявил, что присоединяется к организации, чтобы вместе работать над соблюдением прав детей.
"Привет, Кейн, сегодня я хочу обратиться к тебе и ко всем детям мира, потому что сегодня особый день, когда мы празднуем детство.
Вы знаете, что у всех детей есть особые права, которые защищают их и помогают им расти счастливыми и здоровыми. Эти права изложены в документе под названием "Всемирная конвенция о правах человека". Знаете ли вы, что играть - это право? К счастью, в детстве я много играл, и теперь мне повезло, что я могу продолжать играть.
Могу я открыть тебе секрет?
Когда я выхожу на поле, я все тот же мальчик, который до сих пор наслаждается мячом. Когда они спрашивают меня, как я так играю, я говорю им, что чего-то стоит, так это не бояться проиграть, и, если я ошибаюсь, я пробую еще раз, например, когда я строил замки из песка, а море снова бросало их на меня. Как весело начинать все сначала!
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Игра делает тебя счастливым, неважно, с друзьями, в одиночестве или с игрушками.
Важно то, что тебе это нравится. Ты - будущее, поэтому всегда не забывай играть и будь счастлив. Я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе. Теперь я присоединяюсь к ЮНИСЕФ, чтобы мы вместе работали над соблюдением прав детей" , - сказал Ямаль.
Ямалю 17 лет. В 16-ти играх за испанский клуб он забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.
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