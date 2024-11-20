  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Нападающий Барселоны стал послом UNICEF
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Барселоны стал послом UNICEF

Испания

Присоединяется к организации, чтобы вместе работать над соблюдением прав детей

Нападающий Барселоны стал послом UNICEF

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Барселоны Ламин Ямаль стал послом UNICEF.

В своей первой компании Ламин Ямаль во Всемирный день защиты детей направил сердечное послание своему брату Кейну и всем детям мира. В своём обращении он заявил, что присоединяется к организации, чтобы вместе работать над соблюдением прав детей.

"Привет, Кейн, сегодня я хочу обратиться к тебе и ко всем детям мира, потому что сегодня особый день, когда мы празднуем детство. Вы знаете, что у всех детей есть особые права, которые защищают их и помогают им расти счастливыми и здоровыми. Эти права изложены в документе под названием "Всемирная конвенция о правах человека". Знаете ли вы, что играть - это право? К счастью, в детстве я много играл, и теперь мне повезло, что я могу продолжать играть.

Могу я открыть тебе секрет?

Когда я выхожу на поле, я все тот же мальчик, который до сих пор наслаждается мячом. Когда они спрашивают меня, как я так играю, я говорю им, что чего-то стоит, так это не бояться проиграть, и, если я ошибаюсь, я пробую еще раз, например, когда я строил замки из песка, а море снова бросало их на меня. Как весело начинать все сначала!

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра делает тебя счастливым, неважно, с друзьями, в одиночестве или с игрушками.

Важно то, что тебе это нравится. Ты - будущее, поэтому всегда не забывай играть и будь счастлив. Я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе. Теперь я присоединяюсь к ЮНИСЕФ, чтобы мы вместе работали над соблюдением прав детей" , - сказал Ямаль.

Ямалю 17 лет. В 16-ти играх за испанский клуб он забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Фанаты одного из клубов Сегунды подготовили перфоманс к матчу. Фото
yellow-arrow
Возвращение Барселоны на Камп Ноу откладывается минимум до февраля
yellow-arrow
Нападающий Барселоны Роке рассказал, кто является его кумиром
Барселона Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
20.11.2024 в 22:43
Интересно, кто ему текст писал?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
20.11.2024 в 22:43
Интересно, кто ему текст писал?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости