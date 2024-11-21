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Обладатель Золотого Мяча 2024 назвал лучшего футболиста в истории
Он сделал свой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель Золотого Мяча 2024 назвал лучшего футболиста в истории.
Родри пришёл на испанское телевидение, где у него взял интервью Пабло Мотос. Испанскому футболисту задали вопрос кто лучший игрок в истории. Он ни на минуту не задумывался о том в ответе.
"У меня нет сомнений, Месси", - ответил Родри.
После футболист «Манчестер Сити» сравнил Месси и Роналду.
"Криштиану удалось сравниться с Месси без врожденного таланта. Но те, кто играет против них, мы понимаем разницу. Мы не хотели, чтобы Криштиану попал в штрафную, там это было смертельно опасно. Но с Месси он проходил на всех площадках поля", - заявил Родри.
Родри стал обладателем Золотого Мяча 2024. Сейчас полузащитник восстанавливается от травмы крестов.
В субботу испанский футболист приедет на "Этихад".
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