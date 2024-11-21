Один из травмированных игроков Реала может вернуться на поле в начале следующего года

Давид Алаба, который получил серьезную травму колена в декабре 2023 года, в последнее время вызывает большое беспокойство в Мадриде. Действительно, ему нужно немного больше времени, чтобы восстановиться после разрыва крестообразных связок. Обычно игрокам требуется от 6 до 9 месяцев, чтобы восстановиться, но австриец вот-вот достигнет целого года без игры.

Как сообщает AS, австриец должен скоро полноценно восстановиться. Его возвращение состоится в январе 2025 года, именно тогда, когда Анчелотти нуждается в нем, чтобы справиться с лавиной травм, которая разрушает его команду и, прежде всего, его арьергард. Возвращение защитника также, вероятно, приглушит все слухи о будущем клуба, поскольку подтвердит решение Анчелотти не брать защитника в январе.

Добавим, что Давид Алаба в прошлом сезоне сыграл 17 матчей и отметился 2 ассистами.