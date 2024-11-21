Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Севильи о своем завершении карьеры: Я даже не хочу об этом думать. Я еще не готов
Через месяц он повесит бутсы на гвоздь
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Сегодня Хесусу Навасу исполнилось 39 лет и опытный игрок в январе завершает свою профессиональную карьеру. Капитану "Севильи" осталось провести несколько матчей, однако он отгоняет мысли, что ему придется повесить бутсы на гвоздь.
"Я даже не хочу об этом думать. Когда он [этот день] будет приближаться, будет все труднее и труднее. Я еще не готов. Это сложно, это ситуация, в которой я оказался. Для меня пришло время", - цитирует игрока "Севильи" Marca.
Добавим, что в этом сезоне Хесус Навас провел 11 матчей и отметился одним забитым мячом.
Популярное сейчас
- "Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение
- Зеленский: Мы не можем терять десятки тысяч наших людей ради возвращения Крыма
- ФИФА введёт длительную международную паузу в футболе. Когда начнётся и сколько продлится
- Украинский футболист находится на просмотре в Жироне - СМИ
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля