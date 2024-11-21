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Капитан Севильи о своем завершении карьеры: Я даже не хочу об этом думать. Я еще не готов

Испания

Через месяц он повесит бутсы на гвоздь

Капитан Севильи о своем завершении карьеры: Я даже не хочу об этом думать. Я еще не готов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

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Сегодня Хесусу Навасу исполнилось 39 лет и опытный игрок в январе завершает свою профессиональную карьеру. Капитану "Севильи" осталось провести несколько матчей, однако он отгоняет мысли, что ему придется повесить бутсы на гвоздь.

"Я даже не хочу об этом думать. Когда он [этот день] будет приближаться, будет все труднее и труднее. Я еще не готов. Это сложно, это ситуация, в которой я оказался. Для меня пришло время", - цитирует игрока "Севильи" Marca.

Добавим, что в этом сезоне Хесус Навас провел 11 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Хесус Навас Севилья
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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