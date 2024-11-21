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Ла Лига назвала претендентов на лучшего игрока ноября
Теперь выбор за болельщиками
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская Ла Лига назвала претендентов на лучшего игрока ноября.
Номинированы 5 игроков:
Винисиус Жуниор (нападающий "Реал Мадрид") – 3 гола
Дани Ольмо (полузащитник "Барселона") – 2 гола
Арнау Мартинес (правый защитник "Жироны") – гол
Такефуса Кубо (нападающий "Реал Сосьедада") - гол
Джулиано Симеоне (нападающий "Атлетико") – гол + ассист
???? ¡Estos son los nominados al ???????????????????????????? ???????????? ???????????? de noviembre en #LALIGAEASPORTS!— LALIGA (@LaLiga) November 20, 2024
???? @vinijr
???? @daniolmo7
???? Take Kubo
???? @giulianosimeone
???? @Arnaueti_4#LALIGAPOTM | @easportsfces#PREMIOSLALIGA
Лучшим игроком октября в Ла Лиге признали нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски.
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