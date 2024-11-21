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Ла Лига назвала претендентов на лучшего игрока ноября

Испания

Теперь выбор за болельщиками

Ла Лига назвала претендентов на лучшего игрока ноября

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанская Ла Лига назвала претендентов на лучшего игрока ноября.

Номинированы 5 игроков:

Винисиус Жуниор (нападающий "Реал Мадрид") – 3 гола

Дани Ольмо (полузащитник "Барселона") – 2 гола

Арнау Мартинес (правый защитник "Жироны") – гол

Такефуса Кубо (нападающий "Реал Сосьедада") - гол

Джулиано Симеоне (нападающий "Атлетико") – гол + ассист

Лучшим игроком октября в Ла Лиге признали нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски.

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Источник:
LaLiga
Опубликовал: Владислав Прийменко
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