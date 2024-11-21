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Переход защитника клуба большой шестёрки АПЛ в Реал можно считать невозможным. Детали

Испания

Интересная ситуация

Переход защитника клуба большой шестёрки АПЛ в Реал можно считать невозможным. Детали

Getty Images / Global Images Ukraine

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Переход защитника клуба большой шестёрки АПЛ в Реал можно считать невозможным.

Несмотря на интерес мадридского клуба и Педро Порро есть одно препятствие – стоимость. Испанского защитника нереально купить менее чем за 70 млн евро.

Руководство "Реала" знает неуступчивость генерального директора "Тоттенхэма" Дэниела Леви, поскольку сталкивались с ним при переходе Бейла и Модрича из английского клуба.

Испанский клуб не готов платить большие деньги.

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Педро Порро в этом сезоне сыграл 13 игр за "Тоттенхэм" во всех турнирах, в которых забил гол и отдал две голевые передачи.

Контракт испанского игрока с клубом действителен до 2028 года. TransferMarkt оценивает игрока в 45 млн евро.

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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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