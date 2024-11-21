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Арда Туран в будущем хочет возглавить свой бывший клуб

Испания

Сейчас он сосредоточен на тренерской карьере в Турции

Арда Туран в будущем хочет возглавить свой бывший клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арда Туран имел яркую карьеру, играя в таких клубах как "Галатасарай", "Атлетико", "Барселона" и "Башакшехир". Сейчас 37-летний специалист тренирует турецкий "Эюпспор", однако в будущем он также мечтает возглавить "матрасников" и выиграть с ними Лигу чемпионов.

"Конечно, я вижу себя таким. Я хочу быть очень успешным. Но мне еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем я смогу представить что-то настолько большое. Я учусь и расту. Я думаю, что поддерживать успех так же важно, как и достигать его. Лучшим сценарием было бы, если бы Симеоне, как легенда "Атлетико", выиграл первую Лигу чемпионов. Просто мечтать о том, чтобы приблизиться к достижениям Эль Чоло после того, как он однажды покинет клуб, чрезвычайно увлекательно. Посмотрим, что приготовила нам жизнь", - заявил бывший футболист в интервью AS.

Напомним, что Арда Туран в составе "Атлетико" выигрывал Примеру, Копу дель Рей, Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Гресь
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