Арда Туран в будущем хочет возглавить свой бывший клуб

Арда Туран имел яркую карьеру, играя в таких клубах как "Галатасарай", "Атлетико", "Барселона" и "Башакшехир". Сейчас 37-летний специалист тренирует турецкий "Эюпспор", однако в будущем он также мечтает возглавить "матрасников" и выиграть с ними Лигу чемпионов.

"Конечно, я вижу себя таким. Я хочу быть очень успешным. Но мне еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем я смогу представить что-то настолько большое. Я учусь и расту. Я думаю, что поддерживать успех так же важно, как и достигать его. Лучшим сценарием было бы, если бы Симеоне, как легенда "Атлетико", выиграл первую Лигу чемпионов. Просто мечтать о том, чтобы приблизиться к достижениям Эль Чоло после того, как он однажды покинет клуб, чрезвычайно увлекательно. Посмотрим, что приготовила нам жизнь", - заявил бывший футболист в интервью AS.

Напомним, что Арда Туран в составе "Атлетико" выигрывал Примеру, Копу дель Рей, Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.