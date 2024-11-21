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Чемпион Европы и мира в составе сборной Испании выпустил автобиографическую книгу
Спортсмен размышляет о девяти ценностях, которые помогли ему в карьере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Фернандо Торрес, легенда мадридского "Атлетико" и испанского футбола, издал книгу "El partido de tu vida: 9 principios para afrontar cualquier reto" ("Матч твоей жизни: 9 принципов, которые помогут справиться с любым вызовом"), которая уже поступила в продажу.
"Вне моментов успеха или трудностей, именно принципы, которые мы получаем от наших близких или людей, которые нас вдохновляют, двигают нас вперед и могут направлять нас в моменты сомнений. Конечно, от нас зависит, применять ли их на практике, быть верными им и понимать их как обучение на всю жизнь, от которого мы не можем отказаться, несмотря ни на какие обстоятельства", - говорится в книге Эль-Ниньо.
В автобиографической книге Фернандо Торреса, написанной почти на 300 страниц, рассказываются анекдоты и истории из его жизни и карьеры, которые были ключевыми в формировании легенды "Атлетико", который также вошел в историю со сборной Испании, с которой он выиграл Чемпионат мира и два чемпионата Европы.
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