  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Чемпион Европы и мира в составе сборной Испании выпустил автобиографическую книгу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион Европы и мира в составе сборной Испании выпустил автобиографическую книгу

Испания

Спортсмен размышляет о девяти ценностях, которые помогли ему в карьере

Чемпион Европы и мира в составе сборной Испании выпустил автобиографическую книгу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фернандо Торрес, легенда мадридского "Атлетико" и испанского футбола, издал книгу "El partido de tu vida: 9 principios para afrontar cualquier reto" ("Матч твоей жизни: 9 принципов, которые помогут справиться с любым вызовом"), которая уже поступила в продажу.

"Вне моментов успеха или трудностей, именно принципы, которые мы получаем от наших близких или людей, которые нас вдохновляют, двигают нас вперед и могут направлять нас в моменты сомнений. Конечно, от нас зависит, применять ли их на практике, быть верными им и понимать их как обучение на всю жизнь, от которого мы не можем отказаться, несмотря ни на какие обстоятельства", - говорится в книге Эль-Ниньо.

В автобиографической книге Фернандо Торреса, написанной почти на 300 страниц, рассказываются анекдоты и истории из его жизни и карьеры, которые были ключевыми в формировании легенды "Атлетико", который также вошел в историю со сборной Испании, с которой он выиграл Чемпионат мира и два чемпионата Европы.

По теме
yellow-arrow
Нужно искать выход. Восстановление звёздного игрока Барселоны затягивается
yellow-arrow
Арда Туран в будущем хочет возглавить свой бывший клуб
yellow-arrow
Экс-игрок Атлетико о своей тренерской деятельности: В защите я черпаю вдохновение от Симеоне, а в атаке - от Луиса Энрике
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости