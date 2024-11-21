Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нужно искать выход. Восстановление звёздного игрока Барселоны затягивается
Боль для Флика
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Восстановление звёздного игрока Барселоны затягивается.
По информации AS, Ламин Ямаль может пропустить матч Ла Лиги с "Сельтой" и Лиги Чемпионов с "Брестом".
У полузащитника ощущается дискомфорт в лодыжке и продолжается боль. По словам источника, в клубе не думают рисковать футболистом.
Это сложность для Ханси Флика, ведь без нападающего в стартовом составе он проиграл два матча: против "Осасуны" и "Реал Сосьедада".
Также в "Барселоне" недоступен Ферран Торрес.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Барселона" сейчас лидирует в Ла Лиге, набрав 33 очка в 13-ти играх и опережая мадридский "Реал" на 6 баллов. У столичной команды матч в запасе.
Популярное сейчас
- "Над нами поиздевались". Луческу - о решении УЕФА по матчу Лиги наций
- Зинченко и клуб Малиновского – на продажу, технарь Косово. Главные новости за 20 ноября
- Азия, квалификация. Узбекистан все ближе к Мундиалю, Бахрейн, Китай, Иордания и Индонезия претендуют на прямую путевку, Австралия продолжает дарить очки
- Украинский футболист находится на просмотре в Жироне - СМИ
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО