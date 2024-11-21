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Нужно искать выход. Восстановление звёздного игрока Барселоны затягивается

Испания

Боль для Флика

Нужно искать выход. Восстановление звёздного игрока Барселоны затягивается

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Восстановление звёздного игрока Барселоны затягивается.

По информации AS, Ламин Ямаль может пропустить матч Ла Лиги с "Сельтой" и Лиги Чемпионов с "Брестом".

У полузащитника ощущается дискомфорт в лодыжке и продолжается боль. По словам источника, в клубе не думают рисковать футболистом.

Это сложность для Ханси Флика, ведь без нападающего в стартовом составе он проиграл два матча: против "Осасуны" и "Реал Сосьедада".

Также в "Барселоне" недоступен Ферран Торрес.

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"Барселона" сейчас лидирует в Ла Лиге, набрав 33 очка в 13-ти играх и опережая мадридский "Реал" на 6 баллов. У столичной команды матч в запасе.

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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