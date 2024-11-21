Снаружи стадиона уже видны сине-гранатовые цвета сидений. Испанские СМИ показали статус реконструкции на Камп Ноу. Видео

Испанские СМИ показали статус реконструкции на "Камп Ноу".

По словам AS, работы выполняются в соответствии с планом. Ежедневно размещается 800 мест.

"Работы продвигаются в хорошем темпе и в соответствии с намеченным планом. На сегодняшний день ведется строительство третьей трибуны, включая всю фундаментную часть. Интерьер здания уже очень продвинут, и на первой и второй трибунах ведутся некоторые ремонтные работы, отделочные работы и оборудование. Трибуны также гидроизолируются, а сиденья на первых двух трибунах закрепляются. Снаружи стадиона уже видны сине-гранатовые цвета сидений. Ежедневно размещается 800 мест", - сообщил источник.

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Главный операционный директор "Барселоны" Жоан Сентельес сообщил о работниках на стадионе и процессе

"На Spotify Camp Nou в настоящее время работают около 1800 операторов и около 350 технических специалистов, и их было бы больше, если бы клуб не столкнулся с проблемами с поиском рабочей силы. По возвращении на стадионе будет 62 000 мест, которые будут последними. Кроме того, будет установлено освещение, отделаны санузлы, будет проведена реставрация, 200 парковочных мест (их увеличат до 4 000 финальных) и временный контрольно-пропускной пункт. система доступа. Среда будет доступной и открытой, хотя она еще не завершена", - сообщил Сентельес.

Источник показал видео:

Напомним, что "Барселона" планирует вернуться на "Камп Ноу" в феврале 2025 года.