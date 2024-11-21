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Экс-защитник Барселоны вспомнил период в клубе и совет, который ему дал Пепе

Испания

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Экс-защитник Барселоны вспомнил период в клубе и совет, который ему дал Пепе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-защитник "Барселоны" вспомнил период в клубе и совет, который ему дал Пепе.

Жоау Кансело, игравший за испанский клуб на правах аренды из "Манчестер Сити" рассказал, что он играл в клубе, который всегда хотел представлять.

"Я в восторге от своего пребывания в "Барселоне", потому что могу сказать, что играл в клубе, в котором всегда хотел играть. Я так горжусь", - признался Кансело.

Португальский защитник вспомнил какой совет ему дал Пепе.

"Пепе сказал, что однажды мне придется играть за "Реал Мадрид", но я был из "Барсы"", - сказал Кансело.

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Жоау Кансело сыграл в 42 матчах за "Барселону" во всех турнирах в сезоне 2023/24. Футболист отметился 4 голами и отдал 5 голевых передач.

Летом защитник ушёл в "Аль-Хиляль" за 25 млн евро.

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Барселона Жоау Канселу
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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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