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Ла Лига объявила претендентов на звание автора лучшего гола в ноябре

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Ла Лига объявила претендентов на звание автора лучшего гола в ноябре

Ла Лига

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Официальный аккаунт испанской Ла Лиги в соцсетях объявил имена претендентов на звание автора лучшего гола месяца по итогам ноября.

  • Джуд Беллингем, "Реал Мадрид" — гол в ворота "Осасуны"
  • Мануэль Фустер, "Лас-Пальмас" — гол в ворота "Райо Вальекано"
  • Мунир Эль-Хаддади, "Леганес" — гол в ворота "Жироны"
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Напомним, что автором лучшего гола октября в Ла Лиге стал полузащитник "Реал Сосьедада" Лука Сучич.

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Ла Лига Джуд Беллингем
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Источник:
La Liga
Опубликовал: Андрей Журба
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