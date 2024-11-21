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Ла Лига объявила претендентов на звание автора лучшего гола в ноябре
Кто получит награду?
Ла Лига
Официальный аккаунт испанской Ла Лиги в соцсетях объявил имена претендентов на звание автора лучшего гола месяца по итогам ноября.
- Джуд Беллингем, "Реал Мадрид" — гол в ворота "Осасуны"
- Мануэль Фустер, "Лас-Пальмас" — гол в ворота "Райо Вальекано"
- Мунир Эль-Хаддади, "Леганес" — гол в ворота "Жироны"
⚽???? ¿Cuál ha sido el mejor ???????????? ???????????? ???????????? de noviembre?— LALIGA (@LaLiga) November 20, 2024
???? @BellinghamJude
???? @MFuster10
???? @Munirhaddadi#LALIGAGOALOFTHEMONTH #PREMIOSLALIGA | #LALIGAEASPORTS
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Напомним, что автором лучшего гола октября в Ла Лиге стал полузащитник "Реал Сосьедада" Лука Сучич.
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Источник:La Liga
Опубликовал: Андрей Журба
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