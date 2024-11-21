После 11 лет в клубе. Спортивный директор Атлетико покинет свою руководящую должность в команде

Спортивный директор мадридского "Атлетико" Андреа Берта готов покинуть клуб в ближайшее время.

Футбольный инсайдер Николо Скира подтвердил информацию о том, что Андреа Берта покидает "Атлетико" после 11 лет в клубе. Также отмечается, что на протяжении уже нескольких месяцев он не участвует в принятии ключевых кадровых решений в мадридском клубе. Руководство "матрасников" решило устроить перестановку на уровне управления командой.

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Заметим, что возможный уход Диего Симеоне с поста главного тренера "Атлетика" напрямую связан с тем, что Андреа Берта покидает клуб, ведь 52-летний итальянец был неизменным помощником и правой рукой Симеоне.

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Андреа Берта начал работу в "Атлетико" на должности спортивного директора клуба в 2017 году.