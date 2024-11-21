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Реал выставит на аукцион часть старых раздевалок Сантьяго Бернабеу
Деньги пойдут на благотворительность
Реал
Мадридский "Реал" выставит на аукцион часть старых раздевалок "Сантьяго Бернабеу".
По информации AS, на аукцион пойдут шкафчики, которыми пользовались такие легенды, как Криштиану Роналду, Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм, а также другие элементы стадиона.
"Часть раздевалок, которая будет продана на аукционе, будет представлять собой раздевалки, какими они были в сезоне 2022 года, и будет включать сертификат подлинности и список игроков, которые ими пользовались в прошлом", - написал источник.
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Также на аукционе продадут трёхметровую мозаику стадиона "Сантьяго Бернабеу" с гербом клуба и металлические ворота стадиона, которые также шириной в три метра. Стоимость составит 12 тысяч и 8 тысяч фунтов соответственно.
Часть прибыли от аукциона пойдёт в фонд Реала для образования детей и социальной интеграции из самых уязвимых.
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