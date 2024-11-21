  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал выставит на аукцион часть старых раздевалок Сантьяго Бернабеу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал выставит на аукцион часть старых раздевалок Сантьяго Бернабеу

Испания

Деньги пойдут на благотворительность

Реал выставит на аукцион часть старых раздевалок Сантьяго Бернабеу

Реал

Новина українською

Мадридский "Реал" выставит на аукцион часть старых раздевалок "Сантьяго Бернабеу".

По информации AS, на аукцион пойдут шкафчики, которыми пользовались такие легенды, как Криштиану Роналду, Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм, а также другие элементы стадиона.

"Часть раздевалок, которая будет продана на аукционе, будет представлять собой раздевалки, какими они были в сезоне 2022 года, и будет включать сертификат подлинности и список игроков, которые ими пользовались в прошлом", - написал источник.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также на аукционе продадут трёхметровую мозаику стадиона "Сантьяго Бернабеу" с гербом клуба и металлические ворота стадиона, которые также шириной в три метра. Стоимость составит 12 тысяч и 8 тысяч фунтов соответственно.

Часть прибыли от аукциона пойдёт в фонд Реала для образования детей и социальной интеграции из самых уязвимых.

По теме
yellow-arrow
Купленный за 72 млн евро. Атлетико планирует продать полузащитника клуба
yellow-arrow
После 11 лет в клубе. Спортивный директор Атлетико покинет свою руководящую должность в команде
yellow-arrow
Ла Лига объявила претендентов на звание автора лучшего гола в ноябре
Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости