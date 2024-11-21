Мадридский "Реал" выставит на аукцион часть старых раздевалок "Сантьяго Бернабеу".

По информации AS, на аукцион пойдут шкафчики, которыми пользовались такие легенды, как Криштиану Роналду, Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм, а также другие элементы стадиона.

"Часть раздевалок, которая будет продана на аукционе, будет представлять собой раздевалки, какими они были в сезоне 2022 года, и будет включать сертификат подлинности и список игроков, которые ими пользовались в прошлом", - написал источник.

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Также на аукционе продадут трёхметровую мозаику стадиона "Сантьяго Бернабеу" с гербом клуба и металлические ворота стадиона, которые также шириной в три метра. Стоимость составит 12 тысяч и 8 тысяч фунтов соответственно.

Часть прибыли от аукциона пойдёт в фонд Реала для образования детей и социальной интеграции из самых уязвимых.